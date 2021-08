Segundo um relatório do Centro para a Informação e Resiliência (CIR, na sigla original), foram criados mais de 350 perfis falsos, nas redes sociais, com o objetivo de valorizar o governo chinês e descredibilizar aqueles que a ele se opõem.

O objetivo da rede parece ser a deslegitimação do Ocidente, amplificando as narrativas pro-China", afirmou Benjamin Strick, o autor do relatório do CIR, citado pela BBC.

Os perfis falsos partilham cartoons a ridicularizar várias figuras internacionais anti-governo, como é o caso de Guo Wengui, um exilado chinês, Li-Meng Yan, um cientista "denunciante" e Steve Bannon, antigo estratega político de Donald Trump.

Todos os casos referidos anteriormente foram acusados de difundir desinformação, incluindo notícias falsas sobre o coronavírus.

Apesar de não existirem provas de que a rede está ligada ao governo chinês, de acordo com o CIR, a rede pro-China assemelha-se a outras que, anteriormente, o Twitter e o Facebook encerraram.

Como é que a rede foi descoberta?

O CIR conseguiu descobrir esta rede através de análise de algumas palavras-chave (hashtags), que já haviam sido utilizadas anteriormente por outras redes para favorecer o governo chinês.

Através desta análise, encontraram vários perfis suspeitos. O que chamou mais a atenção do CIR foram os nomes "estranhos" de alguns utilizadores, contas com pouco seguidores e o conteúdo publicado pelas mesmas.

Alguns perfis foram criados para publicar o conteúdo a favor do governo, enquanto outros foram criados, apenas para gostar e comentar as publicações, com o objetivo de alcançar mais público.

Os perfis falsos também recorreram a utilização de fotografias geradas por Inteligência Artificial (IA), o que lhes confere um aspeto realista.

No entanto, ao analisar as fotografias, o CIR encontrou um padrão recorrente: os olhos estão sempre no mesmo local, a área perto do cabelo está desfocada, os dentes estão em ângulos estranhos e os objetos estão desfocados perto do rosto.

Muitas das contas utilizam ainda um nome de utilizador em turco.

Anteriormente, o Facebook, o YouTube e o Twitter já encerraram algumas das contas falsas, que seguem este padrão.

Em setembro de 2019, já havíamos detetado e removido uma rede, que partilhava vários clickbaits, principalmente políticos, em chinês", referiu um porta-voz do Facebook, citado pela BBC.