Várias fotografias tiradas pelo astronauta Chris Cassidy, da NASA, estão a fazer sucesso no Twitter.

Na semana passada, o astronauta fotografou o litoral da cidade de São Paulo de um ângulo pouco comum: a 408 quilómetros da Terra, na Estação Espacial Internacional (ISS).

Hello to all of my friends in Sao Paulo! pic.twitter.com/YhHEIWkbMX