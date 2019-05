Um estudo realizado por investigadores da Universidade de Aveiro (UA) concluiu que as partículas que terão sido responsáveis por um período acelerado de expansão no início do Universo, os 'inflatões', podem constituir a 'matéria escura' que existe nas galáxias.

João Rosa, investigador do Departamento de Física e do Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações da UA, disse à Lusa que a investigação, publicada recentemente na revista 'Physical Review Letters', propõe "soluções para dois grandes problemas em aberto" na área da cosmologia: a inflação do universo e a 'matéria escura'.

Segundo o investigador, a teoria da inflação, proposta em 1981 pelo físico americano Alan Guth, avança que nas "primeiras frações de segundos" após o Big Bang, o Universo teve uma "expansão acelerada".

A expansão do Universo só pode ser acelerada se o Universo tiver matéria num estado diferente da matéria que nós conhecemos hoje como os protões e os eletrões", afirmou João Rosa, acrescentando que a teoria da inflação propõe assim "a existência de novas partículas elementares", denominadas pelos investigadores como 'inflatões'.

Por sua vez, a origem da 'matéria escura', designação dada pelos especialistas a "partículas que não emitem luz" existentes nas galáxias e que exercem força gravitacional sobre a matéria luminosa (estrelas), permanece desconhecida.

Temos aqui dois problemas que indicam a existência de novas partículas. É quase uma questão natural que se coloca: Será que estas partículas que são precisas para originar esta inflação, podem ser as mesmas partículas que hoje inferimos como sendo a 'matéria escura'?", inquiriu o investigador.

Apesar desta "nem sempre ser uma ligação obvia", uma vez que os modelos convencionais apontam que depois da explosão inicial do Universo existiu um arrefecimento e que os 'inflatões' se transformaram em outras partículas após a inflação (teoria da inflação fria), a investigação coordenada por João Rosa concluiu que os 'inflatões' "não se transformaram" e que acabaram por ser "uma fonte de calor" para o Universo.

Nos modelos de inflação quente, como o próprio nome indica, não há este arrefecimento porque os inflatões estão num estado de energia muito grande, mas conseguem transferir lentamente uma pequena parte da sua energia para o resto do Universo e mantê-lo quente, como se fossem uma fonte de calor permanente", sublinhou.

Segundo o modelo teórico desenvolvido pelos investigadores, os 'inflatões', que "sobreviveram desde a inflação até aos dias de hoje", não emitem luz e são "extremamente frios", uma vez que perderam a sua energia ao manter o Universo quente.

À Lusa, João Rosa adiantou que a equipa da UA vai continuar a "procurar modelos teóricos que possam explicar diferentes questões que permanecem em aberto", esperando que a proposta apresentada "possa ser tida em consideração" em futuras observações astronómicas.