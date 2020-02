Um novo estudo da Universidade do Havai afirma que as alterações climáticas podem levar à destruição quase total dos recifes de corais em 2100.

O estudo foi apresentado esta segunda-feira durante a AGU100, uma conferência de ciências do oceano, e Renee Setter, uma das investigadoras, afirma ainda que, no espaço de 20 anos, cerca de 70% a 90% dos recifes de corais em todo o mundo vão desaparecer.

Para combater esta realidade, algumas organizações estão a fazer o transplante de corais criados em laboratório para os recifes em risco de destruição. A ideia é que estes novos corais impulsionem a recuperação dos recifes.

Embora seja previsto que esta solução tenha sucesso nas próximas décadas, o estudo reitera que, em 2100, a acidificação e a temperatura dos oceanos vão eliminar quase todos os recifes de corais.

Renee Setter revela que as maiores ameaças aos recifes continuam a ser as mudanças climáticas, mas pede que o desenvolvimento costeiro, o escoamento de águas de terrenos agrícolas e a pesca ilegal não sejam ignoradas.

Limpar as praias e combater a poluição é fantástico, mas, no final do dia, a luta contra as alterações climáticas é realmente aquilo que devemos defender para proteger os corais”, diz Setter.