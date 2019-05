Um estranho fóssil de dinossauro foi encontrado na China, em 2017, e o estudo dos restos está a maravilhar a comunidade científica. É que o espécime descoberto tinha vestígios de enormes membranas que agiam como asas, parecidas com as de um morcego.

No início, os cientistas pensavam que se tratava do esqueleto de um pássaro antigo, mas um estudo recente, publicado na revista “Nature”, comprovou que pertenciam a um dinossauro de pequena estatura, que teria habitado as florestas da China há mais de 160 milhões de anos. A aparência assemelhava-se com a de um pássaro moderno, mas com asas parecidas com as de um morcego.

O animal foi apelidado de Ambopteryx, que em latim significa “ambas as asas”, de acordo com o “National Geographic”.

Para mim, o mais interessante é que isto revela que alguns dinossauros desenvolveram estruturas muito diferentes para se tornarem volantes", o que significa que seriam capazes de voar, explicou paleontólogo no Instituto de Paleontologia e Paleoantropologia de Vertebrados da China Min Wang.

(Min Wang/Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology/Chinese Academy of Sciences)

O Ambopteryx não era, contudo, o único animal com estas características. A espécie pertence a uma família de dinossauros denominada Scansoriopterygidae, em que todas as espécies detêm asas semelhantes às dos morcegos. Em 2015 foi encontrado o fóssil de outro dinossauro com esta particularidade física, apelidado de Yi qi

Antes da descoberta de Yi qi, tentávamos encaixar todos os dinossauros voadores que encontrávamos numa linhagem evolutiva aproximada das aves", afirmou um dos investigadores Jingmai O'Connor, em entrevista à “National Geographic”. "O Yi qi desfez esse conceito."

Apesar de os morcegos serem mamíferos, ficou desfeito o mito: existiam mesmo dinossauros parecidos com estes animais. No entanto, os cientistas ainda não conseguiram apurar se este espécime conseguia ou não voar.