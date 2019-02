Uma tartaruga gigante voltou a ser avistada nas ilha de Fernandina, mais de 100 anos depois do último registo. A última vez que esta espécie, conhecida como tartaruga gigante de Fernandina foi encontrada decorria o ano de 1906.

A tartaruga encontrada, no último domingo, é uma fêmea que tem mais de 100 anos de idade. A descoberta, anunciada pelo governo do Equador, decorreu de uma investigação de membros do Parque Nacional das Galápagos e da Associação de Conservação das Galápagos.

BREAKING NEWS! GC’s own @wacho_tapia just returned from Fernandina Island in #Galapagos, where they discovered a female #tortoise. Tortoises on Fernandina have been thought to be extinct for over 100 years, so this is a monumental finding! Photos © GNPD, W. Tapia pic.twitter.com/fhQpIzsHmM

