A China inaugurou hoje o primeiro comboio de alta velocidade do mundo controlado remotamente, sem maquinistas, entre Pequim e o local onde se vão realizar-se os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, noticiou a imprensa oficial.

Os comboios, que percorrem os 174 quilómetros da ligação ferroviária entre Pequim e Zhangjiakou, na província de Hebei, são conduzidos a partir de um centro de controlo remoto.

Arranque, paragens e ajustamentos aos diferentes limites de velocidade entre estações são automáticos nestas composições, que se deslocam a uma velocidade máxima de 350 quilómetros por hora.

As carruagens são equipadas com acesso a rede de telecomunicações de quinta geração (5G), iluminação inteligente e 2.718 sensores para recolha de dados em tempo real e deteção de anomalias operacionais.

Nas estações, robôs e tecnologia de reconhecimento facial ajudam os passageiros com direções, transporte de malas e a embarcar.

No ano passado, a malha ferroviária de alta velocidade da China ultrapassou os 25 mil quilómetros, ou mais do que todos os outros países do mundo combinados.

A primeira linha chinesa de alta velocidade, de 117 quilómetros entre Pequim e Tianjin, começou a funcionar em 2008, quando a capital chinesa organizou os Jogos Olímpicos, 28 anos depois do nascimento do TGV francês.

Quando em 1964 o Japão lançou o seu "comboio-bala", a China era um país pobre e isolado, mergulhado em constantes "campanhas políticas" e empenhada em "aprofundar a luta de classes".