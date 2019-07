Um adolescente norte-americano tornou-se no domingo o campeão mundial do jogo de computador Fortnite, tendo recebido um valor recorde: três milhões de dólares, cerca de 2,6 milhões de euros. Kyle Giersdorf, conhecido online como 'Bugha', ganhou a competição individual no estádio Arthur Ashe, em Nova Iorque. Em segundo lugar ficou Jaden Ashman, de 15 anos, natural de Londres, que ganhou por sua vez mais de um milhão de euros.

No total, os vencedores arrecadaram cerca de 30 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de euros.

À BBC, o grande vencedor revelou que vai poupar a maior parte do prémio recebido: "Tudo o que eu quero é uma secretária nova e talvez uma secretária para o meu troféu", confessou Giersdorf.

Na final da competição de Fortnite defrontaram-se 100 jogadores, mas foram milhares os que tentaram qualificar-se durante um campeonato online que durou dez semanas.

Segundo números avançados pela BBC, os participantes eram oriundos de 30 países diferentes. Entre os finalistas, 70 eram norte-americanos, 17 franceses e 11 naturais do Reino Unido.

O jogo Fortnite, que é um sucesso global entre adolescentes, tem cerca de 200 milhões de jogadores registados e pode ser descarregado gratuitamente, ainda que os utilizadores possam gastar dinheiro para desbloquear funcionalidades.