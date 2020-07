Investigadores da Universidade de Edimburgo, uma das melhores instituições mundiais de pesquisa, detetaram vários problemas cardíacos em doentes Covid-19, que podem, inclusive, levar à falência do coração.

Os médicos analisaram ecocardiogramas de 1.200 pacientes de 69 países e encontraram várias anormalidades em 55% dos exames (hospitalares), com um em cada sete doentes a apresentar sinais de "anormalidades severas".

Os ultrassons detetaram problemas nos ventrículos em mais de um terço dos pacientes, enquanto 3% sofreram ataques cardíacos e outros 3% apresentavam inflamação no tecido cardíaco. A maioria não tinha doença cardíaca conhecida antes dos exames.

A proporção de doentes com ecocardiogramas anormais foi realmente elevada. Mais de metade tinha um exame anormal, o que nos leva a pensar que isto possa ser consequência da infeção viral", explicou Anda Bularga, uma das investigadoras da Universidade de Edimburgo, que participou no estudo, citada pelo The Guardian.