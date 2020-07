A crescente aposta no digital levou a que o .PT, responsável pela gestão do domínio de topo .pt, anunciasse esta sexta-feira que este contabilizou no primeiro semestre deste ano um aumento de 26,35%, para 49.985 novos registos, em termos homólogos.

Nos primeiros seis meses deste ano, atingiu-se um “novo recorde histórico” de domínios registados em .pt, mais 10.432 do que em igual período do ano passado, o que desde o início do ano perfaz um total de 49.985 novos registos, refere o .PT em comunicado.

A evolução de novos registos em .pt foi notória em janeiro, com 7.470 novos registos.

O mês de março surge com 8.665 novos registos, maio com 8.529 e junho com 7.719, sendo que o mês de abril apresentou o maior crescimento homólogo, de 66,64%, bem como o maior número de novos domínios (10.137 no total), lê-se no comunicado.

O crescimento do .pt em abril e nos restantes meses reflete a preocupação dos portugueses em contornar os efeitos do confinamento provocado pela pandemia de covid-19.

A presidente do conselho diretivo do .PT, Luísa Ribeiro Lopes, afirmou, citada em comunicado, que, “hoje, as empresas percebem a importância de ter uma presença ‘online’ para poderem continuar a comunicar com os seus clientes e a desenvolver os seus negócios”.

Esta transição para o digital tem feito com que o registo de domínios .pt aumente consideravelmente e possibilita o contacto entre pessoas mesmo quando socialmente estão distantes”, salientou a gestora.

No comunicado, refere-se ainda que ao longo deste ano o .PT tem “desenvolvido e apoiado iniciativas de inclusão digital e dinamização das competências digitais dos portugueses, mas também de outras que contribuem para mitigar os efeitos da pandemia”.

Dá como exemplos o programa ComércioDigital.pt, a plataforma #EstamosOn, o ‘site’ e.comprascomdireitos.pt, o MUDA EM CASA, a Rede de Emergência Alimentar e o movimento #tech4COVID19.

Luísa Ribeiro Lopes acredita que a digitalização do tecido empresarial vai continuar a aumentar, mas chama a atenção para os mais excluídos da internet: “É essencial dedicarmos atenção aos 20% da população portuguesa que ainda não tem contacto com o mundo digital, em especial as mulheres e os mais velhos”.

Ninguém pode ficar para trás”, adverte a gestora.

O .pt conta já com 1.278.792 domínios registados.

