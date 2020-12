A empresa australiana de biotecnologia CSL anunciou esta quinta-feira que foram suspensos os ensaios da vacina contra a covid-19 que está a ser desenvolvida em parceria com a Universidade de Queensland. A decisão partiu do governo, e surge na sequência de um número indeterminado de participantes na fase 1 ter dado "falsos positivos" em testes de VIH.

A biotecnológica esclareceu que não foram registados efeitos adversos nos testes de fase 1, que foram iniciados em julho e que contemplam a participação de 216 pessoas. Segundo a agência Efe, os anticorpos desenvolvidos na experiência interferiram no diagnóstico de HIV, o que originou falsos positivos.

Não há possibilidade de a vacina causar infeções [por VIH], e os testes de rotina confirmaram que o vírus não foi detetado", explica a empresa, em comunicado.

There is no possibility the vaccine causes infection, and routine follow up tests confirmed there is no HIV virus present.

Em declarações à Australian Stock Exchange, o diretor científico da CSL, Andrew Nash, lembrou que num processo deste tipo há sempre um "risco de falha", sobretudo na fase inicial. As vacinas contra a covid-19 devem obedecer a três fases distintas antes de poderem ser aprovadas pelos reguladores. Até ao momento chegaram a esse ponto os projetos da Pfizer, da Moderna, da Rússia e da AstraZeneca.

Os especialistas admitem que o produto pode agora vir a sofrer mudanças significativas, depois de os primeiros resultados terem apontado para "um forte perfil de segurança" da vacina UQ/CSL v451.

Isso ia atrasar o projeto 12 meses ou mais. Foi uma decisão muito difícil de adotar, mas atualmente há uma necessidade urgente de se ter uma vacina e essa é a prioridade", referiu Paul Young, um dos líderes do projeto de vacina da Universidade de Queensland.

A decisão do governo, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, afirmou que foi autorizado um aumento de 33,8 milhões para 53,8 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. A encomenda da vacina da Novavax aumentou de 40 para 51 milhões de doses.

As vacinas da AstraZeneca serão produzidas pela CSL em Melbourne", disse o chefe do governo, garantindo que "saúde e segurança têm sido o ponto de partida para todas as respostas à pandemia covid-19".

A Austrália tinha previsto o início do plano de vacinação contra a covid-19 a partir de março, e também tem um acordo com a parceria entre a Pfizer e a BioNtech, que garante ao país a distribuição de dez milhões de doses da vacina.

A Austrália, onde foi atribuído ênfase aos sistemas de rastreamento, acumulou quase 28 mil infecções desde o início da pandemia, incluindo 908 mortes, a maioria devido ao surto ocorrido em Melbourne.