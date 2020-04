Investigadores descobriram pelo menos quatro novas espécies de morcegos nariz-de-folha africanos, “primos” do morcego ferradura, que terá servido de hospedeiro ao vírus que causou a pandemia de Covid-19, foi anunciado esta quarta-feira.

A informação é publicada numa edição especial da revista científica “ZooKeys” dedicada à pandemia do novo coronavírus, que já matou quase 200 mil pessoas e infetou 2,5 milhões.

Os autores do artigo onde se anuncia a descoberta salientam que os morcegos têm um papel muito importante, mas pouco compreendido na vida dos seres humanos. E dão como exemplos dessa importância a polinização ou o facto de se alimentarem de mosquitos causadores de doenças, apesar de serem também transportadores de doenças.

Mas não sabemos quase nada sobre estes animais. Há mais de 1.400 espécies de morcegos e 25% delas só foram reconhecidas pelos cientistas nos últimos 15 anos. Em relação à maioria dos morcegos não sabemos na verdade como é que eles evoluíram, onde vivem ou como interagem com o mundo à sua volta” , dizem os investigadores.

E acrescentam que quanto mais se souber sobre morcegos mais fácil será protegê-los e evitar as doenças que eles podem espalhar.

Com a covid-19 temos um vírus que anda a correr louco na população humana. Teve origem num morcego ferradura na China. Existem 25 ou 30 espécies de morcegos ferradura na China e ninguém pode determinar qual delas esteve envolvida. Devemos a nós mesmos aprender mais sobre eles e sobre as suas famílias”, disse Bruce Patterson, curador da secção de mamíferos no museu de história natural de Chicago, Illinois, nos Estados Unidos (Field Museum's MacArthur).