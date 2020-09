A Johnson & Johnson anunciou esta quarta-feira que irá começar os testes da fase 3, última etapa de desenvolvimento da sua vacina contra a covid-19, que deverá incluir até 60 mil voluntários em oito países, incluindo o Brasil.

A Johnson & Johnson, que está empenhada em distribuir a vacina sem ter lucro, enfatizou que "continua a aumentar a sua capacidade de produção" e ainda espera ser capaz de entregar um bilião de doses da vacina por ano.

JUST IN: #JNJ has announced the start of our Phase 3 clinical trial for our investigational #COVID19 vaccine candidate. We are fully focused on developing a safe, effective and urgently-needed preventive solution for people around the world. Read more: https://t.co/gi5PpMMcgu pic.twitter.com/vx0tpuH6Tc