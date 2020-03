Em poucas semanas, o Movimento Tech4Covid19, conseguiu arranjar mais de 1800 quartos para médicos e enfermeiros que estão a linha da frente no combate ao novo coronavírus. A plataforma “Rooms Against Covid” já disponibilizou milhares de alojamentos, sem qualquer custo, em cidades como Lisboa, Porto, Faro e Funchal.

Mas o Movimento não ficou por aqui. Em poucas semanas, conseguiram angariar mais de 134 mil euros para comprar material médico que está a ser distribuído pelo Hospital de Santa Maria e o Garcia de Orta, em Lisboa, e pelo Hospital de São João, no Porto.

Com os primeiros cem mil euros, a Go Paraty, empresa que lidera este projeto, comprou mais de 58 mil máscaras, 2 mil viseiras, e prepara-se agora para entrar na terceira encomenda que será distribuída nas Unidades de Saúde.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não ficou indiferente à iniciativa deste grupo que conta já com mais de quatro mil voluntários.

“Eu queria louvar-vos, agradecer-vos e dizer-vos que é preciso continuar porque ainda não chegamos ao fim”, disse o Presidente aos fundadores do projeto, via Skype.

No Movimento Tech4Covid19, são várias as equipas que se encontram a trabalhar de forma diária à procura de soluções para a mitigação da pandemia e têm em mão projetos como: vídeo-consultas com profissionais de saúde, plataformas de ensino à distância, ou serviços de entregas durante o tempo de isolamento.

Só em Portugal, são já 6408 as pessoas infetadas com o novov coronavírus e 140 as vítimas mortais.