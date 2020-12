O diretor-geral da Pfizer para Portugal afirmou esta quarta-feira que espera poder vacinar 300 mil pessoas contra a covid-19 em Portugal numa primeira fase. Numa conferência promovida pela Confederação Empresarial de Portugal, Paulo Teixeira admite que a União Europeia pode aprovar a vacina da farmacêutica norte-americana até ao final do ano, o que disponibilizaria o produto para distribuição nos primeiros dias de 2021.

A vacina da Pfizer, que é desenvolvida em parceria com a alemã BioNtech, e que teve 95% de eficácia numa segunda fase dos últimos ensaios, já foi aprovada para uso de emergência no Reino Unido.

A aprovação nos 27 países comunitários está dependente de uma reunião que deve acontecer na segunda quinzena de dezembro, na qual é esperada uma luz verde à vacina.

A nossa expetativa é que a União Europeia se pronuncie no final de dezembro, e que consigamos ter a vacina aprovada antes do final do ano", afirmou.