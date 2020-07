Mais de 160 países, incluindo Portugal, querem participar numa iniciativa da Organização Mundial de Saúde (OMS) para distribuir equitativamente vacinas para a Covid-19, assim que existam, anunciou esta quarta-feira aquela agência das Nações Unidas.

Em comunicado, a OMS afirma que 75 países – entre os quais Portugal - manifestaram interesse em aderir à COVAX, juntando-se a 90 outros cujo objetivo é conseguir até ao fim de 2021 não só criar uma vacina para o novo coronavírus, mas distribuir dois mil milhões de doses igualmente por todos os participantes.

75 countries, which would finance the #COVID19 vaccines from their own public finance budgets, partner with 90 lower-income countries that could be supported through voluntary donations. Together, these countries represent over 60% of the 🌐’s population.https://t.co/BZVNdGpeLl