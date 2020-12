As autoridades de saúde do Reino Unido confirmaram este sábado que foi identificada no país uma mutação da covid-19 que tem tendência a propagar-se mais rápido, o que aumenta a velocidade de contágio. O conselheiro médico do governo, Chris Witty, afirmou que está a ser feita uma investigação para se determinar se esta nova mutação será mais mortal.

Como anunciámos na segunda-feira, o Reino Unido identificou uma nova mutação de covid-19. Os dados apontam agora que se pode espalhar mais rápido", disse.

Esta nova mutação está a ser responsável pelo surgimento de vários surtos no sul do país, e o primeiro-ministro, Boris Johnson, já marcou para este sábado uma conferência de imprensa extraordinária para falar sobre o assunto.

A descoberta desta mutação foi revelada pelo ministro da Saúde, Matt Hancock no início da semana, quando na altura já havia casos reportados em 60 cidades.

As autoridades britânicas já alertaram a Organização Mundial de Saúde e continuam a analisar os dados que vão chegando aos laboratórios para um melhor entendimento da situação.

Não existem evidências de que esta mutação possa causar uma maior taxa de letalidade ou que possa afetar a imunidade criada pelas vacinas, mas estamos a tentar confirmar estes dados. Assim, é ainda mais crucial que as pessoas continuem a ação para reduzir a transmissão da doença", afirmou Chris Witty.

O Reino Unido começou a vacinação contra a covid-19 a 8 de dezembro, tornando-se no primeiro país do Ocidente a fazê-lo.

Até agora, e segundo números do governo, foram registadas 66.541 mortes de covid-19 e 1.948.660 casos.