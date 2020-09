O grupo farmacêutico Roche recebeu autorização da agência norte-americana de medicamentos para fazer um teste que deteta e distingue o vírus SARS-CoV-2, da covid-19, dos vírus da gripe A e B, anunciou esta sexta-feira o laboratório.

Em comunicado, o grupo suíço refere que o teste diagnóstico, denominado "cobas SARS-CoV-2 & Influenza A/B", foi aprovado pela Agência de Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, na sigla em inglês) no âmbito de um procedimento de autorização de emergência.

A Roche adianta que o teste também vai estar disponível nos mercados que aceitam a normativa CE (conformidade europeia).

Com a estação da gripe que se aproxima, este novo teste é particularmente importante na medida em que o SARS-CoV-2 e as infeções gripais dificilmente podem ser diferenciados com base apenas nos sintomas", declarou Thomas Schinecker, diretor-geral da divisão de diagnósticos da Roche, citado no comunicado.