Os primeiros sintomas de Covid-19 em crianças podem não ser respiratórios, alerta um estudo publicado, terça-feira, no jornal científico Frontiers in Pediatrics.

O estudo expõe e detalha o caso de cinco crianças de Wuhan, na China, epicentro da pandemia, com idades entre os dois meses e os cinco anos, que apresentavam problemas gastrointestinais como primeiro sintoma à chegada ao hospital.

Segundo os autores, este é o primeiro estudo a descrever detalhadamente casos clínicos de crianças diagnosticadas com Covid-19 e cujos primeiros sintomas foram não-respiratórios.

A infeção pelo novo coronavírus foi confirmada por testes PCR, os mais fiáveis na deteção do SARS-CoV-2, depois de as TAC realizadas terem confirmado pneumonia, ainda que nenhuma das crianças tivesse tosse ou dificuldades respiratórias.

Mas todas tinham sintomas como diarreia, vómitos, dores abdominais e falta de apetite. E quatro das cinco crianças apresentavam problemas de saúde prévios quando deram entrada no hospital, como apendicite, cólica renal, obstrução intestinal e trauma na cabeça.

Estas crianças foram levadas às urgências por outros problemas, como pedra no rim e lesões na cabeça. Ao dar entrada no hospital, ou pouco depois, todas tiveram pneumonia diagnosticada através de exames tomográficos, acabando por se confirmar a doença Covid-19 [por teste de diagnóstico]" , explicou Wenbin Li, médico do Departamento de Pediatria do Hospital Tongji, em Wuhan, e líder da investigação.

No entanto, sublinha o estudo, os novos dados devem servir de alerta para a deteção do coronavírus, mesmo que os pacientes não tenham problemas de saúde pré-existentes, uma vez que a infeção pode ser comprovada não só pelo trato respiratório como pelo digestivo.

Uma vez que a Covid-19 em crianças é relativamente oculta ou leve, é fácil falhar o diagnóstico no estágio inicial quando não há um quadro respiratório (...). Em zonas epidémicas, deve suspeitar-se de uma infecção por SARS-CoV-2 quando a criança apresentar sintomas no trato digestivo, especialmente se tiver também febre e histórico de exposição" , defendem os investigadores.

Quatro das cinco crianças tiveram febre durante o tempo que estiveram hospitalizadas, mas não é claro que seja devido à Covid-19, assumem os médicos.

Uma das crianças doentes, uma bebé de dez meses, que tinha obstrução intestinal (Intussuscepção), acabou por morrer devido a falência múltipla dos órgãos. Esta menina não tinha histórico de exposição ao SARS-CoV-2.

As restantes quatro (todos meninos, com dois e oitos meses; e um e cinco anos) tiveram alta e destas apenas duas estiveram expostas ao coronavírus por contágio de familiares diretos.

Os sintomas gastrointestinais destas crianças podem estar relacionados com a distribuição dos recetores e com a forma de transmissão da infeção nos humanos. O vírus infeta as pessoas através do recetor ACE2, que pode ser encontrado em células dos pulmões mas também dos intestinos [delgado]. Isto sugere que os doentes podem ser infetados não só através do trato respiratório na sequência de gotículas, mas também pelo trato digestivo, por contacto ou transmissão fecal-oral", argumentou, ainda, Wenbin Li.