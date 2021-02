O novo coronavírus tem a capacidade de sobreviver até 72 horas na roupa e transmitir-se para outras superfícies, revela um estudo feito pela universidade britânica De Montfort (DMU).

O estudo analisou como os coronavírus se comportam em três tecidos comumente usados ​​na indústria da saúde, tendo os cientistas descoberto que os materiais podem permanecer infecciosos por até três dias.

Liderado pela microbióloga Katie Laird, pela virologista Maitreyi Shivkumar e pela investigadora Lucy Owen, o estudo envolveu a adição de gotículas de um modelo de coronavírus chamado HCoV-OC43 - que tem uma estrutura e padrão de sobrevivência muito semelhante ao do SARS-CoV-2 - para poliéster, polycotton e 100% algodão.

A partir desse modelo, os cientistas monitorizaram a estabilidade do vírus em diferentes tecidos durante 72 horas. Os resultados mostram que o poliéster representa o maior risco de transmissão do vírus, continuando infeccioso após três dias. Nos tecidos de algodão 100%, o vírus dura 24 horas e no policotão, sobrevive apenas seis horas.

“Quando a pandemia começou, percebíamos muito pouco sobre a quantidade de tempo que o coronavírus conseguia sobreviver ma roupa”, disse Katie Laird, chefe do Grupo de Pesquisa de Doenças Infecciosas da DMU, em comunicado.

DMU researchers @KatieLaird, @Lambananas and @lucy_owen5 find that Covid-19 can survive on clothing and transmit to other surfaces for up to 72 hours 🧫👚



Full story 👇 @dmuhls | @DMUresearch | @DMUpharmacy | #DMUResearch | #DMUexpert