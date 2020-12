Porventura com uma cadência maior do que em outros anos, 2020 foi realmente uma época em que muitos de nós experienciámos a realidade através do nosso quarto, sala de estar ou casa de banho. Para além de palavras que invadiram o nosso léxico de forma tempestuosa, o isolamento social e a quarentena foram também oportunidades para as mentes mais criativas explorarem novas formas de expressão.

Assim, os memes criados este ano por milhares de páginas, que tiveram o simples e puro objetivo de colocar um sorriso naquele que está a ser um dos momentos mais negros da humanidade, ganham relevo não só por serem hilariantes, mas também por quererem contribuir para uma mensagem de esperança.