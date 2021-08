A cimeira tecnológica Web Summit vai ser presencial este ano em Lisboa, depois da edição de 2020 ter decorrido de forma totalmente 'online', anunciou esta quarta-feira o presidente executivo e cofundador, Paddy Cosgrave.

A Web Summit "recebeu 'luz verde' e irá acontecer pessoalmente em Lisboa em novembro. "Vemo-nos todos em Portugal", afirmou Cosgrave, numa mensagem na rede social Twitter.

O evento, que decorre na Altice Arena, em Lisboa, decorrerá entre 01 e 04 de novembro.

Web Summit has been given the full green light and will be happening in person in Lisbon this November.



