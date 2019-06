O Twitter vai ocultar as mensagens de políticos e contas consideradas importantes que não respeitarem as regras da rede social. A ferramenta, que esconderá "conteúdo controverso ou comportamento que pode violar as regras" atrás de um aviso, foi anunciada pela empresa esta quinta-feira.

No entanto, apesar de "censurar" as mensagens, estas não irão desaparecer da rede social. Pelo contrário, serão mantidas por "interesse público legítimo", mas os utilizadores vão ter de clicar no aviso - que explica que aquela mensagem vai contrar as regras do Twitter - para aceder ao tweet.

"Participar no debate público inclui fornecer a possibilidade a cada um de falar de assuntos que lhe interessam, isso pode ser particularmente importante quando se trata de responsáveis governamentais e políticos", justificou a empresa, acrescentando que estes utilizadores "têm uma influência enorme e dizem por vezes coisas que podem ser consideradas controversas ou convidam ao debate e à discussão. Há certos casos onde é do interesse do público ter acesso a certos 'tweets', mesmo quando contrariam as nossas regras".

Quem parece não ter gostado desta medida foi o presidente dos EUA, Donald Trump, que já acusou o Twitter de o censurar.

"Eles impedem as pessoas de me seguir no Twitter, e eu tenho muito mais dificuldades para passar a minha mensagem", afirmou o presidente norte-americano à Fox Business.

Uma porta-voz da empresa já garantiu que a ferramenta não foi lançada por causa de um utilizador em específico, mas as restrições parecem dizer o contrário: é que a "censura" só será aplicada aos responsáveis governamentais, aos eleitos e aos candidatos a uma eleição ou a um cargo governamental que tenham mais de 100 mil seguidores, e será necessário que a conta tenha sido certificada pelo Twitter.