O Instagram esteve em baixo cerca de uma hora e, no Twitter, os utilizadores não perdoaram a falta de acesso à rede social. O problema parece já ter sido resolvido, mas a falta de explicações por parte da empresa Mark Zuckerberg fez com que os utilizadores especulassem sobre o que pode, na realidade, ter acontecido.

A quebra no serviço aconteceu pouco depois das 7:30 quer na aplicação quer na versão web onde se pode ler que há um "erro de servidor".

A pausa acontece poucos dias depois do Facebook ter sido atacado por hackers.

Goes to twitter to make sure my instagram ain’t the only one not working 🙄🤦🏽‍♀️ pic.twitter.com/k0cArmOZ8n

Okay... Mission aboard. I repeat mission aboard. Everyone who was on their way to the Facebook and Instagram headquarters to take down ZUCC for #instagramdown... You can go home. App is back. put the guns down and go get some pizza. We did good guys. We got them pic.twitter.com/8DJJKeLar2

— 𝓡𝓸𝓷𝓷𝓲𝓮 🐕 (@lovelyjeromemp4) 3 de outubro de 2018