Já foram reveladas as primeiras imagens do eclipse parcial da lua. Um fenómeno que foi possível ser visto em Portugal durante a noite de terça-feira. A Lua ficou parcialmente na zona de sombra da Terra e foi possível vê-la a ficar cada vez mais escura. O eclipse atingiu o máximo da sua parcialidade às 22:31 e terminou às 01:20 de quarta-feira, momento em que a Terra deixou de fazer sombra no seu satélite natural. No CIAPS - Centro de Interpretação Ambiental da Pedra e do Sal, no Estoril, concelho de Cascais, realizou-se uma sessão aberta ao público de observação do eclipse com recurso a telescópios. Também no Planetário do Porto, o Centro de Ciência Viva e o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço organizaram sessões de observação