Por imposição europeia quem tem só os sete canais de televisão gratuitos, no caso português, vai ter de mudar de frequência, para que esta faixa venha a acomodar os serviços da quinta geração móvel (5G). Se é o seu caso e se nada fizer ficará sem televisão. O processo, que se iniciou em piloto a 27 de novembro, arranca hoje, dia 7 de fevereiro, na zona de Sines, cujo emissor cobre o concelho de Sines (Sines e Porto Covo) e a parte litoral da freguesia de Vila Nova Milfontes.

A porta-voz do regulador, Anacom, Ilda Matos, esteve ontem na Economia 24. Assegurou que o procedimento é simples e que os consumidores podem pedir ajuda ao regulador, caso não consigam sintonizar o aparelho. Sobretudo não devem deixar-se enganar, por exemplo, por vendas agressivas porta a porta dando a entender que os canais pagos têm de ser subscritos para continuar a ver televisão.

Como sintonizar a nova frequência de TDT?

1 - Use o comando da TV ou do descodificar TDT (Box)

2 - Vá ao Menu e com as setas escolha uma das opções: Configurar | Antena | Setup | Instalar | Ajuste do Canal | Procura de Canais | ou outra equivalente (consoante a marca da TV ou Box) 1 Use o comando da TV ou do descodificar TDT (Box)

3 - Siga as instruções que aparecem no ecrã

Posso agir já hoje?

Não. Só o pode fazer quando o sinal se desligar amanhã.

Em caso de dúvida o que devo fazer?

Quem tiver dúvidas ou precisar de informações sobre o processo de migração da rede de emissores da Televisão Digital Terrestre (TDT), designadamente sobre a alteração do emissor, poderá ligar para o 800 102 002, o número gratuito disponibilizado pela Anacom para este efeito.

Este número está disponível entre as 9:00 e as 22:00 todos os dias, por ser expectável que mais pessoas contactem o call center, uma vez que quando o emissor for alterado quem apenas tem TDT (televisão gratuita) ficará sem imagem no seu televisor. Para voltar a ver televisão normalmente basta fazer a sintonia automática, utilizando o comando da TV ou do descodificador TDT.

Posso agendar a ida de um técnico da Anacom a casa?

Pode. Mas tenha em atenção que o técnico só vai a casa se telefonar para o tal número gratuito. Se assim não for e lhe baterem á porta, não abra porque também é burla.

A Anacom decidiu proibir as práticas comerciais que induzam nos consumidores a perceção de que a TDT vai acabar e que terão que subscrever serviços pagos de televisão para continuar a receber os canais em sinal aberto (RTP1, RTP2, SIC, TVI, AR TV, bem como RTP Açores e RTP Madeira). A TDT é gratuita e continuará a ser, estando proibida qualquer prática ou mensagem em contrário das empresas que prestam serviços de televisão paga e dos agentes que divulgam e comercializam estes serviços.