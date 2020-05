Os portugueses estão a comprar muito mais tecnologia e os números estão à vista. O confinamento mudou hábitos de trabalho, estudo e lazer e a venda de bens tecnológicos teve um aumento muito significativo de 48,3%, a nível nacional, na semana de 13 a 19 de abril, comparativamente com a semana homóloga do ano passado, diz uma análise da GfK.

Isto, apesar de na semana de 16 a 22 de março, em que foi decretado o estado de emergência em Portugal, o mercado tecnológico ter sofrido uma queda abrupta de 18%.

À medida que as semanas foram passando, os portugueses adaptaram-se a esta realidade e os novos tempos trouxeram, sobretudo, novas necessidades. O ensino passou a ser totalmente à distância, nomeadamente para os mais jovens, e o teletrabalho continuou a vigorar na maioria das empresas", refere o comunicado.

Dada esta conjuntura, verificou-se um crescimento elevado da utilização de tecnologias, com as impressoras multifunções (+481%), os computadores portáteis (+351%), os tablets (+137%) e os desktops (+118%) a ganharem protagonismo e a serem os principais alvos das compras dos portugueses em isolamento social.

De recordar que algumas destas categorias tinham tido uma performance pouco significativa, no início do estado de emergência. Apenas a categoria das impressoras multifunções teve um aumento substancial de 231% nessa semana (16 a 22 de março)", frisa a consultora.

"Por outro lado, apesar do consumo online ter aumentado significativamente face ao que era habitual, decresceu consideravelmente face ao período anterior, verificando-se uma maior disponibilidade para compras offline", refere ainda o estudo.

Os dados fazem parte do Painel Retalhista GfK, que analisa semanalmente as vendas dos principais retalhistas no mercado português, considerando os principais produtos de Eletrónica de Consumo, Informática, Grandes e Pequenos Domésticos, Fotografia e Telecom.