Elvira Fortunato é a vencedora do prémio europeu "Horizon Impact Award 2020", o prémio que distingue os projetos financiados pela União Europeia, no âmbito do programa Horizonte 2020, cujos resultados criaram impacto social na Europa e no mundo.

“Invisible”, o projeto da cientista e vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, foi o único projeto português a chegar aos dez finalistas do prémio.

e vai ser anunciado como o premiado na próxima quarta-feira, dia 23 de setembro, durante o “European Research and Innovation Days”.

O projeto permitiu desenvolver o primeiro écran produzido com materiais sustentáveis, já comercializado por diversas empresas. Trata-se de uma nova área tecnológica ao serviço de diferentes indústrias, como a impressão a jato de tinta ou os diagnósticos médicos inteligentes.

“Invisible” foi desenvolvido no Centro de Investigação de Materiais (CENIMAT), da Faculdade de Ciências e Tecnologia da NOVA, em parceria com a Samsung.

Para Elvira Fortunato, “este prémio representa um reconhecimento do trabalho de investigação numa área pioneira a nível europeu e gostaria de o dedicar à melhor equipa do mundo: CENIMAT|i3N”.