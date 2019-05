As gigantes tecnológicas gostam de surpreender os utilizadores com o lançamento de novidades. Mas uma jovem chinesa, de 23 anos, tem estragado os planos a empresas como o Facebook, o Instagram e a Airbnb, ao antecipar as novas funções das suas aplicações.

A bloguer de tecnologia Jane Manchun Wong divulgou, por exemplo, detalhes do novo serviço de encontros do Facebook antes deste ser lançado oficialmente. Anunciou também que o Airbnb estava a testar uma nova função que alerta os proprietários quando os aviões em que seguem os seus hóspedes aterram. E foi também ela que deu em primeira mão a informação de que o Instagram começou a experimentar filtros de realidade aumentada.

Jane Wong estuda Engenharia Tecnológica em Hong Kong e dedica-se a investigar aplicações. Para isso, a jovem usa a engenharia inversa - um processo que consiste em perceber como uma aplicação ou programa funciona analisando-os "peça por peça", ou seja, examinando as suas componentes, comandos e comportamentos.

Quando descobre alguma novidade, a bloguer partilha a informação na sua conta do Twitter, que é, por isso, seguida por muitos jornalistas e pelas próprias empresas que não querem ser afetadas pela antecipação das atualizações.

Trata-se apenas de um passatempo e Wong não ganha dinheiro com a descoberta destas informações, mas a jovem já recebeu propostas de trabalho de meios de comunicação social.

Algumas das revelações feitas pela jovem chinesa são mesmo capazes de influenciar a bolsa de valores, o que já valeu a Jane várias acusações de uso indevido de informação privilegiada.