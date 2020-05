Depois de um ano de 2019 marcado por um forte crescimento mundial na luta contra as alterações climáticas, a aposta nas energias renováveis é mais premente que nunca.

Prometendo uma verdadeira revolução no setor da energia eólica, a empresa Siemens Gamesa apresentou o modelo SG 14-222 DD, uma torre eólica que se carateriza pelas suas dimensões físicas, mas também pela capacidade de produção. Com efeito, este aerogerador, cujo protótipo estará pronto em 2021, tem 222 metros de diâmetro, sendo que cada uma das pás tem 108 metros de comprimento. A área coberta pelo aparelho chega aos 39 mil metros quadrados.

The winds of change have never been stronger! Our new SG 14-222 DD offshore turbine is both a development to be proud of and an important piece in a bigger puzzle. With Power Boost, the turbine delivers up to 15 MW of power: https://t.co/jXdvKqmqdL. #strongwindsofchange pic.twitter.com/7ifIk9GL5i