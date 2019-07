Um estudo da Universidade de Aveiro (UA) concluiu que o desconforto térmico tem influência direta nas notas dos estudantes, podendo diminuir os resultados em 3,9% por cada grau celsius fora da zona de conforto.

Segundo é referido na divulgação do estudo, um ambiente térmico é considerado frio quando o organismo de uma pessoa tem necessidade de desencadear mecanismos de luta contra o frio e pode gerar a hipotermia, enquanto um ambiente térmico é considerado quente quando o organismo de uma pessoa tem necessidade de desencadear mecanismos de luta contra o calor e pode gerar a hipertermia.

Ambos os ambientes estão ligados às alterações no comportamento e humor, aumento da distração, aumento da fadiga física, desmotivação, perda de velocidade na realização de tarefas, diminuição do grau de concentração, diminuição da capacidade mental, diminuição da destreza, aumento do tempo de reação e aumento do absentismo”, explica Mário Talaia, do Departamento de Física da UA.