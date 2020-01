Uma astronauta conseguiu captar uma chuva de estrelas cadentes a partir da Estação Espacial Internacional. Christina Koch partilhou a imagem no seu Twitter esta segunda-feira.

O fenómeno aconteceu junto ao hemisfério norte, numa imagem que mostra vários corpos celestes em redor do Planeta Terra.

Can you see shooting starts from space? Turns out, yes! The first meteor shower of the decade and we were lucky enough to catch it from the @Space_Station along with the northern lights. This is a composite image of a few of the #quadrantids as they blazed into the atmosphere. pic.twitter.com/ETdMRK1d86