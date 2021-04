Dois cosmonautas russos e um astronauta americano partiram hoje para a Estação Espacial Internacional (ISS) numa missão em homenagem ao 60.º aniversário do envio do primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin.

O astronauta soviético Yuri Gagarin completou a primeira volta em órbita da Terra a 12 de abril de 1961 a bordo do Vostok1.

O foguetão Soyuz descolou às 07:42 GMT (08:42 em Lisboa) do cosmódromo russo de Baikonur, no Cazaquistão.

Mark Vande Hei, da NASA, e Pyotr Dubrov e Oleg Novitskiy, Roscosmos, compõem a tripulação.

Nearly nine minutes after a successful launch at 3:42am ET, the Soyuz spacecraft with @Astro_Sabot and cosmonauts Oleg Novitskiy and Pyotr Dubrov aboard safely reached orbit. Live coverage of docking will begin at 6:15am ET: https://t.co/8L8JPq6Dmr



📸: @NASAHQPhoto pic.twitter.com/rBUc8s0gXj