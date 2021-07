É um passo histórico nas viagens comerciais ao espaço. O multimilionário Richard Branson levantou voo esta tarde a bordo do foguetão da Virgin Galactic até aos 90 quilómetros de altitude, para alguns minutos de uma experiência única, sem gravidade e com uma vista fantástica sobre a terra.

Se tudo correr sem percalços, os voos da empresa de Branson já com passageiros vão começar para o ano, com bilhetes à volta dos 210 mil euros.

A breve viagem de Branson ao espaço, que levou mais de duas décadas para sair do papel tem como ponto de partida a cidade de Truth or Consequences, no Novo México.

O voo está a ser transmitido em direto pela Virgin Galactic.

Antes de ser lançado para o espaço, Branson passou a manhã com Elon Musk, o guru da SpaceX - que em maio completou a primeira missão regular à Estação Espacial Internacional.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.



Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8