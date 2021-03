A NASA vai tentar, no início de abril, o primeiro voo de um engenho motorizado noutro planeta, fazendo descolar o helicóptero Ingenuity em Marte, anunciou a agência espacial norte-americana.

Para já, o helicóptero ultraligeiro, que se assemelha a um drone de grandes dimensões, continua dobrado e preso sob o robô Perseverance, que aterrou no planeta vermelho no mês passado.

“A nossa melhor estimativa, neste momento, é o dia 08 de abril” para o primeiro voo, disse o engenheiro chefe do Ingenuity, Bob Balaram, frisando que a data exata está ainda sujeita a alterações.

Our Ingenuity #MarsHelicopter has to meet a series of milestones before taking its first flight on the Red Planet. Here's how it's preparing for the test, targeted for April 8: https://t.co/BI9lXOzueU pic.twitter.com/4gk94xnbjR