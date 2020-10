Um satélite russo e um foguete chinês em risco de colisão, que seria catastrófica, segundo os analistas, "evitaram-se".

Este lixo espacial, envolvendo uma massa combinada de mais de 2,5 toneladas, a uma velocidade de 14,66km/s, poderia causar uma chuva de detritos sobre a Antártida nesta sexta-feira, mas tal não aconteceu.

E dada a altitude a que se registaria, os fragmentos resultantes da colisão teriam permanecido por muito tempo no espaço, o que representaria uma ameaça aos satélites operacionais.

A LeoLabs, uma start-up de Sillicon Valley, que oferece serviços de mapeamento orbital de detritos e prevenção de colisão, estimava uma distância de 25 metros entre o satélite Kosmos-2004 e o foguete ChangZheng, mas os dois terão passado um pelo outro com um desvio maior.

No indication of collision. 👍



CZ-4C R/B passed over LeoLabs Kiwi Space Radar 10 minutes after TCA. Our data shows only a single object as we'd hoped, with no signs of debris.



We will follow up in the coming days on Medium with a full in-depth risk assessment of this event!