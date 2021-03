Duas semanas depois de chegar a Marte, o robot Perseverance está agora transformado em veículo "todo-o-terreno" e dá os seus primeiros passos no solo do planeta.

A NASA publicou na sexta-feira uma imagem do veículo depois de percorridos os primeiros cinco metros em Marte. "Estou em movimento! Estão a olhar para as minhas primeiras marcas de pneus. Irei fazer muitas mais", anuncia o robot Perseverance.

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4