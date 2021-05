Uma equipa de investigadores de Espanha vai tentar de uma vez por todas desvendar as origens do explorador Cristóvão Colombo, de modo a colocar um ponto final nesta questão que inquieta os académicos há muitos anos.

Será Cristóvão Colombo originário de Portugal, Espanha ou de Itália? Esta questão poderá encontrar resposta dentro de pouco tempo graças a uma análise ao ADN do explorador que descobriu o caminho marítimo para o continente americano.

A teoria mais consensual entre os académicos até agora é a possível origem italiana de Colombo.

Não há dúvidas da nossa parte [de que o explorador é originário de Itália], mas podemos providenciar dados objetivos que consigam… encerrar uma data de teorias existentes”, disse José Antonio Lorente, o responsável por esta investigação que está a decorrer na Universidade de Granada (Espanha), citado pelo The Guardian.

Vários historiadores acreditam que Colombo que nasceu em Génova (Itália), em 1451.

A universidade organizou um encontro entre preponentes de teorias alternativas para o local de nascença de Colombo, que incluem Valência, Espinosa de Henares, Galiza e Maiorca, em Espanha, ou a região do Alentejo, em Portugal.

A análise ao ADN dos restos mortais do explorador, do irmão de Colombo, Diego, e do filho, Fernando, está a ser feita por laboratórios independentes na Europa e no continente americano. A publicação está prevista para outubro.

Esta investigação concluiu um hiato de 16 anos provocado por dificuldades tecnológicas que havia no início da década de 2000.

A nossa equipa concordou em seguir uma abordagem ética… Aguardar por um desenvolvimento tecnológico que agora aconteceu”, disse Lorente.

Cristóvão Colombo morreu em Valladolid (Espanha), em 1506, mas pediu para ser enterrado na Ilha de São Domingos, que é partilhada pela República Dominicana e pelo Haiti.

Os restos mortais do explorador acabaram por ser transportados para Cuba em 1795 e, mais tarde, para Sevilha (Espanha), em 1898.