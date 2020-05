A primeira missão tripulada ao Espaço em nove anos estava marcada para esta quarta-feira, mas foi adiada, segundo divulgou a SpaceX, empresa que estava a coordenar o lançamento do foguetão a partir Estação Espacial Internacional.

O lançamento estava marcado para as 16:30 (21:30 em Portugal Continental) desta quarta-feira, mas foi adiado para dia 30 de maio, às 15:22 (20:22 de Portugal Continental).

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTC