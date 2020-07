O governo dos Estados Unidos vai pagar cerca de 1.950 milhões de dólares (perto de 1.690 milhões de euros) por 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. A compra só será consumada no caso de os lotes desenvolvidos pelas empresas Pfizer e BioNTech se revelarem eficazes na prevenção da doença.

O acordo foi revelado pelas partes envolvidas, com a administração de Donald Trump a assegurar a hipótese de adquirir outras 500 milhões doses da vacina, caso assim deseje, sendo que o preço desse novo lote será renegociado à parte do pacote inicial, como frisa o comunicado da farmacêutica.

UPDATE: We're proud to announce an agreement with @HHSGov @SecAzar under Operation #WarpSpeed for up to 600M doses of our #COVID19 vaccine candidate currently in development with @BioNTech_Group.@BARDA @JPEOCBRND @PHEgov