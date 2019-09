Doentes com cancro vivem mais tempo quando não tomam antibióticos no mês anterior ao início da imunoterapia. As conclusões são de um estudo britânico que aponta que as hipóteses de sobrevivência de doentes oncológicos reduzem drasticamente quando estes são submetidos a tratamentos com antibióticos.

Cientistas do Imperial College London desenvolveram um pequeno estudo com resultados que estão a impressionar a comunidade médica, de acordo com o The Guardian.

Acreditam que os antibióticos eliminam bactérias úteis do intestino que acabam por enfraquecer o sistema imunológico. Por isso, torna-se menos provável que a imunoterapia fortaleça a capacidade do organismo de combater o cancro.

O estudo foi desenvolvido com 200 doentes com cancro, de dois hospitais britânicos, e os resultados da investigação mostram que aqueles a quem foram administrados antibióticos, para problemas comuns, dias antes do início dos tratamentos do cancro, viveram uma média de dois meses após a imunoterapia. Já aqueles que não tomaram, viveram uma média de 26 meses.

Esta marcada diferença e após a observação das TACs, que mostraram que os tumores cresceram mais rapidamente em doentes que tomaram antibióticos, levou a que o grupo de investigação pedisse maior pesquisa para guiar as equipas médicas.

Os antibióticos claramente estão a eliminar alguma da microbiota intestinal”, testemunhou David Pinato, do departamento de Cirurgia e Cancro daquela universidade londrina e autor do estudo, agora publicado na revista Jama Oncology.

Os resultados mostraram que os efeitos eram os mesmos independentemente do tipo de antibióticos e do tipo de cancro.

Se tivermos uma boa microbiota, temos maiores probabilidades de termos um sistema imunológico educado para combater o cancro com mais sucesso”, continuou.

Nos casos de cancro do pulmão, onde as infeções no peito são frequentes, a média de sobrevivência é de dois meses e meio para quem toma antibióticos antes da imunoterapia, contra os 26 meses para aqueles que não tomam. Nos melanomas, são 3.9 meses contra 14 meses e, noutros tumores, cerca de 5 versus 11 meses.

O uso de antibióticos está genericamente a ser desaconselhado, com recurso apenas em casos necessários, de forma a conservar o seu poder de combate a bactérias perigosas e a evitar o desenvolvimento de resistência.