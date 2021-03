As tempestades de poeira em Marte terão acelerado a perda de água no planeta, concluem dois estudos divulgados esta segunda-feira pela Agência Espacial Europeia (ESA).

Segundo os estudos, citados em comunicado pela ESA, Marte terá perdido uma camada de água de dois metros de profundidades a cada mil milhões de anos, mas ainda hoje, apesar de inóspito, vaza pequenas quantidades remanescentes na sua atmosfera.

..A significant amount of #water must have once existed on #Mars to explain all the water-carved features👇 Mars Express results suggest that either it has moved underground, or that water escape rates were far higher in the past

