A farmacêutica Pfizer e a alemã Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech), que desenvolve imunoterapias para doentes com cancro, doenças infeciosas e doenças raras, estão a trabalhar em conjunto para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus.

Dependendo do sucesso do desenvolvimento desta potencial vacina e da sua aprovação por parte das autoridades regulamentares, existe o potencial de disponibilização de milhões de doses até ao final de 2020, e a possibilidade de um aumento de produção para centenas de milhões de doses em 2021", informam as empresas em comunicado.