A maior Super Lua do ano acontece na noite desta terça-feira. O fenómeno ocorre pela segunda vez em 2019, depois de se ter verificado em janeiro, mas agora a sua observação será ainda mais favorável.

Nas noites de Super Lua a Lua Cheia está ainda maior e mais brilhante do que o habitual. Isto acontece devido à ocorrência simultânea da fase de Lua Cheia e da presença da Lua no perigeu (ponto da órbita da Lua em que esta se encontra mais próxima da Terra).

Ora, na noite desta terça-feira, o fenómeno deverá atrair ainda mais curiosos uma vez que se trata da maior Super Lua de 2019: o desfasamento entre os instantes do perigeu e da Lua Cheia é de apenas 6:51 horas, como explica o Observatório Astronómico de Lisboa.

A Lua Cheia estará 14% maior e 30% mais brilhante.

O Observatório Astronómico de Lisboa indica que a melhor altura para observar o fenómeno, se as condições meteorológicas o permitirem, será no momento em que a Lua nasce - em Lisboa pelas 18:17 horas, Porto pelas 18:10 horas, no Funchal pelas 18:58 horas e em Ponta Delgada pelas 18:28 horas.

A próxima e última Super Lua do ano ocorrerá a 21 de março, mas aí os instantes do perigeu e da lua cheia já estarão desfasados 29:56 horas.