O TVI Player faz cinco anos, tempo em que a plataforma marcou pela inovação. Este período revelou vários projetos que aproximaram mais a estação dos portugueses, algo que também foi possível fazer lá fora.

O TVI Player Internacional foi lançado há seis meses com o objetivo de levar a TVI ainda mais junto dos portugueses. Desde então foram feitas 15 mil subscrições de um serviço que é pago a 3,99€ por mês.

A plataforma já tem corpo no Chromecast, no Airplay ou na Huawei Apps, e agora também vai chegar ao Smart TVs Android, prometendo alargar a distribuição com reforço das Smart-TVs.

O TVI Player vai ser também o primeiro canal português do género com oferta nas boxs da Vodafone.

Mesmo com a pandemia de covid-19, a TVI não parou de inovar e de apostar em novos talentos e conteúdos. Ana Arrebentinha, Vida (Des)Arrumada ou Quarentena em Família foram apenas alguns dos programas que lhe fizeram companhia durante os meses do confinamento e que se lhe seguiram.

Para ajudar a passar essa fase mais difícil foi feita uma aposta em conteúdos com a colaboração de caras conhecidas da estação, como sejam Ana Sofia Martins, Ana Varela, Soraia Tavares, Rodrigo Paganelli, Paulo Pires, Ruben Rua ou Filipe Vargas.

O mês de outubro traz várias novidades e conhece a estreia do programa "Selfie Sem Filtros", uma série de entrevistas a personalidades com um registo visual único e intimista. Não terá filtros ou efeitos, e promete uma experiência simples e reveladora do antes, do agora e do que aí virá.

Ainda este mês estreiam 10 filmes produzidos por jovens promessas do audiovisual em Portugal, numa parceria com a Universidade Lusófona. São 10 atores e realizadores em quem acreditamos para marcar a televisão e o cinema nacional nos próximos anos.

Durante estes cinco anos tivémos uma audiência sólida de um milhão de utilizadores por mês, e queremos continuar a levar-lhe os melhores conteúdos.