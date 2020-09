Astrónomos britânicos detetaram fosfina na atmosfera de Vénus, a cerca de 50 quilómetros de altitude, um gás que, no planeta Terra, está associado a atividade biológica.

A fosfina é um gás encontrado, por exemplo, nos intestinos de animais como pinguins ou em ambientes pobres em oxigénio, como pântanos. Trata-se de uma molécula composta por um átomo de fósforo e três átomos de hidrogénio e que os cientistas não conseguem explicar na atmosfera de Vénus.

A fosfina foi identificada pela equipa de Jane Greaves, da Universidade de Cardiff, primeiro com o telescópio James Clerk Maxwell, no Havai, e depois confirmada a presença da molécula com o Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) o rádio-telescópio no Chile.

A concentração de fosfina é pequena, mas nesta altura inexplicável. "Toda a minha carreira tenho estado interessada em procurar por vida noutras partes do universo, por isso estou maravilhada que isso seja possível", disse Jane Greaves, citada pela BBC. "Mas sim, estamos genuinamente a encorajar outras pessoas para que nos digam o que pode ter-nos escapado. A nossa pesquisa e dados são de acesso aberto, é assim que a ciência funciona", admitiu a especialista.