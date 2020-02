São as melhores imagens tiradas debaixo de água. Ilustram a grande beleza que existe no fundo do mar, mas também os perigos que ameaçam as espécies e a diversidade. Falamos do concurso de fotografia Underwater Photographer of the Year que já divulgou os vencedores da edição de 2020.

O fotógrafo francês Greg Lecoeur foi o grande vencedor deste concurso com a imagem "Frozen Mobile Home" (casa móvel congelada, em tradução livre). A fotografia foi captada numa expedição na Península da Antártida e mostra a importância dos icebergues para a vida marinha.

Habitats misteriosos e massivos, os icebergues são reinos dinâmicos que suportam a vida marinha. À medida que se movem pelas correntes polares, os icebergues fertilizam os oceanos levando nutrientes da terra que são fundamentais para o ciclo de carbono", explica o fotógrafo na descrição da imagem.

Anita Kainrath, da Áustria, Nicholas More e Nur Tucker, do Reino Unido, e Pasquale Vassallo, de Itália, também foram distinguidos como vencedores.

Mais de 5.500 imagens, de autores de todo o mundo, estiveram a concurso em categorias tão diferentes como "Conservação da Vida Marinha", "Comportamento" ou "Retrato".

Reunimos na galeria em cima as melhores imagens da edição deste ano.