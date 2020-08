Já são conhecidos os vencedores da 13.ª edição do Prémio Anual da Iphone Photography Awards. Com submissões de quase todos os continentes do mundo, as imagens captadas a partir da lente do telemóvel refletem visões poderosas do mundo, de vastas paisagens a uma única árvore, das ruas da cidade à desolação remota.

O grande prémio de fotógrafo do ano foi para o retratista de rua Dimpy Bhalotia, do Reino Unido, pela sua imagem Flying Boys. Nela, três rapazes voam de uma parede para o rio Ganges, revelando os membros expressivos que enchem o céu de tensão e exuberância.

Segundo o comunicado da competição, a que a TVI24 teve acesso, o pódio é preenchido por Artyom Baryshau, fotógrafo da Bielorrússia que retratou um padrão às riscas que sobem até atingir o céu azul.

Também Geli Zhao, da China, foi galardoado com o terceiro lugar da competição. Com um telemóvel, conseguiu captar os movimentos singulares de um lençol a esvoaçar ao sabor do vento.

O iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) é o primeiro e o mais antigo concurso de fotografia para iPhone. Fundada em 2007, o IPPAWARDS tem celebrado a criatividade dos fotógrafos do iPhone desde que o próprio telefone começou a inspirar, excitar e a envolver fotógrafos em todo o mundo.

Todos os anos desde então, o IPPAWARDS selecionou as melhores fotos entre milhares de imagens enviadas por fotógrafos de mais de 140 países ao redor do mundo. Os vencedores são selecionados por um júri conceituado durante um processo de várias etapas.