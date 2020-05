É um novo recorde. Um polvo foi fotografado no leito do Oceano Índico, a sete mil metros de profundidade.

O animal foi localizado a sete mil metros de profundidade na Java Trench, quase dois quilómetros a mais do que a gravação anterior, segundo a BBC.

Os investigadores, que relataram a descoberta na revista Marine Biology, dizem que é uma espécie de polvo ‘Dumbo’.

6957 metres: the new depth record for direct observation of a cephalopod - in this case, a dumbo octopus - in the ocean...



...confirming suspicions from earlier trawls that they live in upper trenches.



New paper by Alan Jamieson & Michael Vecchione: https://t.co/bk4TeRBYTc