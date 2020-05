Em altura de pandemia, o tempo extra permitiu às pessoas encontrar soluções criativas para o que antes podia ser considerado um problema. Erin Sullivan é uma fotógrafa de viagens norte-americana e o exemplo perfeito desta expansão da criatividade.

Dona de um blogue chamado “Erin Outdoors” (Erin lá fora, em tradução livre), a fotógrafa estava habituada a viajar e a registar tudo o que via.

Mas face à situação atual, foi obrigada, como tantos outros, a ficar dentro de casa, com muito tempo de sobra e aparentemente sem nada para fotografar.

Sem se deixar derrotar, Erin decidiu criar o projeto #OurgreatIndoorProject (“O fantástico projeto dentro de portas”, em tradução livre).

Com a ajuda de duas figuras humanas em miniatura e com objetos que tinha em casa, como sacos de papel, candeeiros, nuvens de algodão, taças e até mesmo alimentos, Erin começou a recriar paisagens famosas. Por exemplo a fotógrafa utilizou panquecas para imitar as montanhas do Grand Canyon e espargos para recriar uma floresta.

As fotografias do projeto são publicadas na sua conta de Instagram. Em cada publicação Erin partilha a paisagem final, os bastidores de todo o processo e incentiva os seus mais de 120 mil seguidores a desafiarem-se durante este período e a desenvolverem novas ideias.